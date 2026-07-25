A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde bugün ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Sultanlar, yarı final öncesi kupa hedefiyle motive

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Deniz Uyanık ve Defne Başyolcu, final etabı öncesinde yoğun şekilde çalıştıklarını ve takım motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyucusu Deniz Uyanık, üzerlerindeki baskıyı kontrol ettiklerini belirterek, "Üzerimizde bir baskı olduğunu biliyoruz. Ancak bunu kontrol ederek en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çeyrek final öncesinde biraz tedirgindik çünkü Kanada bizim için zorlu ve iyi bir rakipti. Buna rağmen maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde karşılaşacakları Çin'in oyun yapısıyla ilgili konuşan milli sporcu, "Yeni rakibimiz çok daha hızlı bir oyun stiline sahip. Gerçekten çok iyi savunma yapıyorlar. Biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ancak kazanacağımıza inanıyorum." dedi.