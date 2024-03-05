Tarihi yerlerin incelendiği ziyarette, şehrin zengin kültürel mirası ve bunun ada için önemi tartışıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Suriçi’nin tarihi ve turistik önemine dikkat çekerek kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında yapılan katkılardan dolayı teşekkür etti.

Başkan Uluçay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışmaların yanında imzalanan protokol kapsamında belediye ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından Suriçi’nde deformasyon yaşayan tarihi sur duvarlarının korunması için belediye bünyesinde çalışan Arkeolog Hüseyin Küçüksu önderliği ile çalışmalar yürütüldüğüne de dikkat çekti.

Kültürel miras alanlarının paylaşıma açık tüm kültür ve toplumların ziyaret edebileceği alanlar olduğunu ifade eden Uluçay, paylaşımın ise toplumlar arasında birlikteliğe katkı koyduğuna inanç duyduğunu kaydetti.

Uluçay, Büyükelçi Fisher, Dr. Ioannou’nun toplumların bir araya getirilmesine yönelik çalışmalara koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti.