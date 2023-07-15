Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD 'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 62 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 537’ye geriledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.