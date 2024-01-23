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"Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Galatsaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Abdülkerim Bardakcı'nın bugün yapılan tetkikler sonucunda sol alt arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

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