Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı forma giyen Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Abdülkerim Bardakcı'nın bugün yapılan tetkikler sonucunda sol alt arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
29 yaşındaki stoper 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatsaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."