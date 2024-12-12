Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde 30 Haziran 2024 tarihinde saat 17.30 sıralarında Çanakkale Göleti yakınlarında Mehmet Fatih Aybar (E-29) yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Aytekin Yücel’e (E-17) çarpmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Aytekin Yücel, beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.