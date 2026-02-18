Alithia’nın Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre gelen 121 bin 625 turistten yüzde 18,6’sını (22 bin 575) Polonyalılar, yüzde 18,1’ini İsrailliler, yüzde 15,8’ini (21 bin 981) İngilizler, yüzde 9,6’sını (11 bin 650) Yunanlar ve yüzde 6,2’sini (7 bin 504) Almanlar oluşturdu.

Turistlerin yüzde 60,7’si Güney Kıbrıs’ı tatil, yüzde 22,8’i dost-akraba ziyareti, yüzde 16,2’si de iş için ziyaret etti.

Aynı dönemde Rumların yurtdışı ziyaretleri de geçen yılın aynı dönemine (147 bin 858) oranla yüzde 15 artış (170 bin 045) gösterdi. Bu ziyaretlerin yüzde 27,6’sı (46 bin 970) Yunanistan’a, yüzde 8,5’i (14 bin 389) İngiltere’ye ve yüzde 5,8’i (9 bin 865) Polonya’ya gerçekleşti.

Rumların yurtdışı ziyaretlerinin yüzde 82,2’si tatil, yüzde 16,3’ü iş, yüzde 0,7’si eğitim ve yüzde 0,7’si diğer amaçlar için oldu.