Mert'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.12.2023 tarihinde, Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında rahatsızlanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yusuf MERT (E-47)’in, 23.12.2023 tarihinde yapılan otopsisinde ölüm sebeninin; “stentli aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, miyokard infarktüslerine (kalp krizi) bağlı kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

