Mert'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

İsmail Bozkurt, kişisel arşivini Milli Arşiv'e bağışladı İsmail Bozkurt, kişisel arşivini Milli Arşiv'e bağışladı

21.12.2023 tarihinde, Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında rahatsızlanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yusuf MERT (E-47)’in, 23.12.2023 tarihinde yapılan otopsisinde ölüm sebeninin; “stentli aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, miyokard infarktüslerine (kalp krizi) bağlı kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
 