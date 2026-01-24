Mehmetçik’te sakin Ahmet MÜDERRİSOĞLU (E-82), ikametgâhı içerisinde hareketsiz halde bulunmasının ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Yapılan ileri soruşturmada, bahse konu şahsın ölme niyetiyle intihara teşebbüs ettiği tespit edildi. MÜDERRİSOĞLU, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.