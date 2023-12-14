Gündüz'ün vefatı başta ilesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

“YENİ YILDA EVDEYİZ” “YENİ YILDA EVDEYİZ”

Ahmet Gündüz'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Haspolat Mezarlığına defnedilecektir. 

Gündem Kıbrıs olarak Gündüz ailesine başsağlığı dileriz.