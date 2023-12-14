Gündüz'ün vefatı başta ilesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Ahmet Gündüz'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Haspolat Mezarlığına defnedilecektir.
Gündem Kıbrıs olarak Gündüz ailesine başsağlığı dileriz.
Gündüz'ün vefatı başta ilesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Ahmet Gündüz'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Haspolat Mezarlığına defnedilecektir.
Gündem Kıbrıs olarak Gündüz ailesine başsağlığı dileriz.
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