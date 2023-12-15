Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aşkın Burcu, bu sabah yaşama veda etti. Yıllardır ülke gençliğine büyük hizmetleri bulunan Burcu, vizyonu ile bilardo sporcularımızı dünya ile buluşturmayı başarmıştı. Bir çok alanda sporcularımız büyük sorunlar yaşarken, Burcu, vizyonu ve çalışkanlığı ile bir çok uluslararası mücadelenin kapısını açmayı başarmıştı. Burcu'nun ölümü ülkemizde büyük üzüntü yarattı.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu Aşkın Burcu, eğitim hayatı boyunca edindiği tüm tecrübeleri gençlerin ve ülkemizin gelişmesi için kullanan bir isimdi.

Aşkın Burcu yarın öğlen Lefkoşa'da defnedilecek