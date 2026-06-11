Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran’da Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) refakatinde bulunan bir Rum şahsın Çayhan Düzü’ne izinsiz giriş yaptığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İtfaiye Teşkilatı’nda görev yaptığı ve BMBG ile birlikte ara bölgede yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

İnceleme sonucunda, Rum görevlinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olarak nitelendirilen Çayhan Düzü’ne gayri yasal şekilde giriş yaptığı ifade edilen açıklamada, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler ile soruşturmanın yürütüldüğü, gerekli uyarıların ardından ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, BMBG’nin KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmadan ara bölgede bu tür faaliyetlere izin vermesinin ve faaliyet alanını KKTC topraklarını da kapsayacak şekilde genişletmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Olay nedeniyle BMBG nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı ve yaşanan ihlalin protesto edildiği belirtilen açıklamada, Barış Gücü’nün bundan sonraki faaliyetlerinde KKTC makamlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamasının önem taşıdığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Çayhan Düzü’nün KKTC toprağı olduğu ve bölgenin yangın güvenliğinin KKTC İtfaiye Şubesi tarafından sağlandığı belirtilerek, ülkenin egemenlik haklarının ve sınırlarının korunması konusundaki kararlılığın süreceği kaydedildi.

Fotoğraf: Arşiv