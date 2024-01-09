GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Dr. Suat Günsel Cami yapılırken, 9 dönümlük bir bölümü Önder ve Ahmet Sanver ailelerine ait arazi içerisine girdi.

İnşaat sürecinde mal sahiplerinin tüm ikazlarına ve “izinleri olmadığını” söylemelerine rağmen inşaata devam edildiği de elde edilen bilgiler arasında.

Yakındoğu oluşumu tarafından Dr.Suat Günsel Cami’nin şehitlere, gazilere ve mücahitlere adandığı belirtilirken diğer taraftan arazinin işgal edilmesi düşündürücü bulundu.