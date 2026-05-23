Güzelyurt Yeni Devlet Hastanesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Üstel, projenin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Uzun yıllar istikrarsız hükümetler nedeniyle yarım kalan projeleri yeniden ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Üstel, Güzelyurt halkına hastaneyi tamamlayacaklarına dair söz verdiklerini söyledi.

Hastane projesinin geçmişten bugüne birçok siyasi ismin katkısıyla ilerlediğini kaydeden Üstel, geçmiş dönem Sağlık Bakanı ve bölge milletvekili Ali Pilli’ye de teşekkür etti. Üstel, ikinci etap ihalesi öncesinde erken seçime gidilmesi nedeniyle projenin bir süre durduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda sağlanan kaynak sayesinde yeniden hayata geçirildiğini ifade etti.

Projeyi yakından takip ettiklerini belirten Üstel, “Geldiğimiz noktada Güzelyurt Hastanesi’nin yüzde 90’ı tamamlanmıştır. Dış çevre düzenlemeleriyle birlikte önümüzdeki günlerde projeyi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Başbakan Üstel daha sonra narenciye üreticilerinin önemli merkezlerinden biri olan Cypfruvex’te yapımı tamamlanan soğuk hava deposu tesisinde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 50 yıl sonra bölgeye kazandırılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirttiği tesisin sadece üreticiye değil ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade eden Üstel, tesisin yeşil enerji altyapısıyla kendi elektriğini üretecek şekilde planlandığını söyledi.

Üstel, “KKTC çok büyük bir soğuk hava deposu tesisine kavuşmuş olacak. Bu yatırım hem üreticimize hem ekonomimize hem de Güzelyurt bölgesine uzun yıllar hizmet verecek stratejik bir adımdır” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda hükümetin önceliğinin yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu belirten Üstel, “Bizim siyaset anlayışımız laf değil, icraat üretmektir. Söz verdik, takip ediyoruz, tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.