Kamu düzeninin sağlanması, suçla mücadele ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan operasyonlarda çok sayıda polis ekibi görev alıyor.

Denetimlerde özellikle sürücüler alkol, hız ve evrak kontrollerinden geçirilirken, şüpheli şahıslar ile araçlar üzerinde de incelemeler yapılıyor. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri de operasyonlara aktif destek vererek uyuşturucu ile mücadele kapsamında kontroller gerçekleştiriyor.

Polisin farklı noktalarda eş zamanlı sürdürdüğü uygulamaların gece boyunca devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin artarak süreceğini belirtti.