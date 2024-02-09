Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümünde yaşananlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu.



YARIŞMACILAR NE KADAR KAZANIYOR?

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diyerek bağırıp sandalye devirmişti.

Acun Ilıcalı'yı ilk defa böyle görenler çok şaşırdı.

Tüm bu yaşanlardan sonra yarışmada kadro değişikliğine gidildi. Turabi ve Nihat sağlık sorunları sebebi ile yarışmaya veda etti. Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe ise kadroya dahil oldu.

Son konseyde Nagihan'ın sözleri de dikkat çekti. Yunus Emre ile kavga eden Mustafa Kemal yarışmadan çekilmişti. Diskalifiye olacağı konuşulan Mustafa Kemal için yarışmacılar konseyde Acun Ilıcalı'dan ricada bulundu.

'MADDİ OLARAK İHTİYACI VAR'

Survivor Nagihan, "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" dedi. Sahra da Nagihan'ın sözlerini destekledi.

HAFTALIK KAZANÇLARI...

Survivor'daki bu diyaloglar sonrası yarışmacıların haftalık olarak ne kadar kazandığı merak edildi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında para kazanıyor.

Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

Ünlü televizyoncu ayrıca "Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" ifadelerini kullanmıştı.