Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Özmüezin olayla ilgili buylguları aktardı.

Özmüezin huzurda bulunan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12:55 raddelerinde Haspolat ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde ikamet etmekte ol olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis aynı gün olay yerine gelen 112 hızır servis tarafından müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezin zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğu ve müştekinin sağlık dururmunun ciddi olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

