KKTC’ye bir iş adamını vurmaya gelen Mehmet Can Sarı ile ona yardım eden Abukay Arnos ve Salahi Dereci sabah yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Çağın Akkara, zanlılar Mehmet Can Sarı, Ufuk Yakın ve Salahi Dereci 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde alınan bilgi üzerine Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, ihbar üzerine olay mahaline gidildiğini, 1 adet 9 mm. çapında Sig Sauer P228 marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, yürütülen soruşturma neticesinde olay mahalinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, tabanca ve mermileri Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde zanlının kaldığı oteldeki 113 numaralı oda içerisindeki ikametgahında yapılan arama sonucunda 1 adet Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, tutuklanan Sarı’nın üzerinde ise bir adet cep telefonu bulduklarını açıkladı. Zanlının ifadesinde Baretta marka tabancayı SU 607 plakalı araçtan alacağı ile ilgili mesaj gönderildiğini ve atılan konuma giderek aldığını söylediğini aktaran polis, SU 607 plakalı aracın kayıtlı mal sahibi Ufuk Yakın’ın da 28 Kasım’da tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, Ufuk Yakın’ın aracı olay günü Salahi Dereci’ye verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde Mehmet Can Sarı’nın 27 Kasım saat 02.30’da silah ve mermileri kafenin saksısının içerisine koymak için gittiğini, Sarı ile arkalı önlü aynı sokağa girdikleri tespit edilen Salahi Dereci’nin ardından Abukay Arnos’un da tutuklandığını açıkladı. Polis, balistik incelemeye gönderilen silahlarla ilgili raporun çıktığını, herhangi bir olayda kullanılmadıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan soruşturma neticesinde; zanlıların KKTC'deki bir iş adamını vurmak için aralarında anlaşarak Gizli İttifak kurduklarını, Sarı’nın KKTC'deki iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini diğer zanlıların Sarı’ya konu tabancaları temin ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, meseleyle ilgili Türkiye’de bir ismin tespit edildiğini ve Türkiye polisi ile ortak çalışma yapıldığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, Mehmet Can Sarı ile Abukay Arnos’un cezaevinde gönderilmesini, Salahi Dereci’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, Mehmet Can Sarı ile Abukay Arnos’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, Salahi Dereci’nin ise yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ıspat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.