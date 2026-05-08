Alphanews ve Philenews’de yer alan haberlere göre, Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’la bugün yaptıkları görüşme ardından başkanlık konutuna dönüşünde açıklama yaptı. Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun eylemlere dönüştüğünü aynı zamanda somut ve olumlu bir ortam yarattığını kaydetti.

Buna paralel olarak toplantı esnasında varılan bir dizi anlaşmaya da atıfta bulunan Hristodulidis, görüşmede ara bölgede gerçekleştiği iddia edilen Türk ihlallerini de gündeme getirdiğini belirtti. Hristodulidis, bunları kısmen KKTC’de hâkim olan seçim öncesi ortamla ilişkilendirdi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Ankara temaslarıyla başlayan ve Brüksel görüşmesiyle devam eden inisiyatifinin, ikinci derecede önem taşıyan konulara harcanmadığını da söyledi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin çabasının Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) değil, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak özlü konulara odaklandığını savundu.

BM’nin perspektifleri araştırmak amacıyla Kıbrıs içinde ve dışında tüm müdahil taraflarla aktif temasta olduğunu da söyleyen Hristodulidis, gayriresmi amacın yaz aylarında Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş bir konferans düzenlenmesi olduğunu sözlerine ekledi.