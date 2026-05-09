Alithia’nın haberine göre, seçim takvimine göre adaylık başvurularının geçen çarşamba günü yapılmasından sonra yüz binlerce oy pusulasının basımı için kolları sıvayan Rum Devlet Basımevi tarihinde ilk kez oy pusulalarını önlü-arkalı (çift yönlü) basacak.

Gazeteye göre, oy pusulaları 744’ü partisel oluşumlardan, 9’u ise bağımsız yarışacak toplam 753 aday olması nedeniyle aday sayısı görece daha az olan Larnaka hariç, diğer kazalar için çift yönlü basılacak. Toplam 657 bin 587 seçmen için yüzbinlerce oy pusulası basılacak.

Oy verme işlemi sırasında yaşanabilecek sorunlara karşı, oy pusulasının değiştirilebilmesi için her seçimde seçmen sayısının yüzde 5-8 üzerinde oy pusulası basılıyor.