İskele-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında biri bebek, ikisi çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre kaza, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Zehranur Kaya (K-30), yönetimindeki MK 830 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Salamis Çemberi’ni geçtikten sonra sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak trafik levhasına çarptı. Çarpmanın ardından savrulan araç, tarla içerisinde takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.
Kazada araç sürücüsü Zehranur Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Hacer Özbek (K-29), Ali Kerem Özbek (11 aylık), Musab Ali Kaya (4) ve Muhammed Asil Kaya (3) yaralandı.
Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 11 aylık Ali Kerem Özbek kafatasında kırık şüphesi nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edildi.
Diğer yaralıların tedavilerinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.