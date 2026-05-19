Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Diğer yaralıların tedavilerinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi.

WUF13 Bakü’de büyük temsiliyet: Bilgen ve Yılgın forumda

Kazada araç sürücüsü Zehranur Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Hacer Özbek (K-29), Ali Kerem Özbek (11 aylık), Musab Ali Kaya (4) ve Muhammed Asil Kaya (3) yaralandı.

Polis açıklamasına göre kaza, bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Zehranur Kaya (K-30), yönetimindeki MK 830 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Salamis Çemberi’ni geçtikten sonra sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İskele-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında biri bebek, ikisi çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.