Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), Türkiye’de düzenlenen Balkan Motosiklet Şampiyonası (MX) yarışlarında önemli bir başarı elde eden lisanslı sporcu Arda Alibaba’ya kupasının verilmediğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, KITMOK lisansı ile yarışan Arda Alibaba’nın üstün performans göstererek şampiyonayı üçüncü sırada tamamladığı belirtildi.

Ancak KKTC ve KITMOK’a yönelik uygulanan siyasi ambargolar gerekçe gösterilerek, kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcuya kupasının verilmeyeceğinin kendilerine bildirildiği ifade edildi.

KITMOK Yönetim Kurulu açıklamasında, alınan kararın sporun birleştirici ruhuna ve evrensel ilkelerine aykırı olduğu savunularak, “Gençlerimizin emeğini, alın terini ve uluslararası arenadaki varlığını hiçe sayan bu karar, sporun dilinin barış ve dostluk olduğu iddiasını temelinden sarsmaktadır” denildi.

Açıklamada, Arda Alibaba’nın hakkının yendiği belirtilerek, “Saf yetenek ve emeğe uygulanan bu haksız, vizyonsuz ve sportmenlik dışı ambargo kararını en sert şekilde kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Siyasi engellerin motivasyonlarını kıramayacağını vurgulayan kurum, sporcuların uluslararası alanda hak ettikleri yerlere ulaşabilmesi için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

KITMOK Yönetim Kurulu ayrıca, Arda Alibaba’yı pistte gösterdiği başarı nedeniyle tebrik ederek, sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.