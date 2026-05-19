Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa”ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuoyunda ciddi tartışma ve eleştirilere rağmen yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçerek yürürlüğe girdiği belirtilerek, düzenlemenin yalnızca kısa vadeli bütçe gelirleri açısından değil; vergi adaleti, kayıtlı ekonomi, mali sistemin güvenilirliği ve bankacılık sektörü açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

KTTO, ekonomiye kaynak kazandırılması amacıyla hazırlanan düzenlemenin, kayıtlı ekonomi içerisinde faaliyet gösteren ve tüm mali yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getiren işletmeler açısından ciddi adaletsizlik yaratacağını savundu.

Açıklamada, ülkede işletmelerin ve çalışanların yüksek vergi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve diğer mali yükümlülükler altında faaliyet göstermeye çalıştığı belirtilerek, yasa kapsamındaki varlıkların çok daha düşük maliyetlerle sisteme dahil edilmesinin haksız rekabet yaratacağı ifade edildi.

Vergisini düzenli ödeyenlerin dezavantajlı duruma düşeceği, kayıt dışılığın ise avantajlı hale geleceği yönünde bir algının oluşmasının uzun vadede vergi uyumunu, mali disiplini ve kayıtlı ekonomiyi zayıflatabileceği kaydedildi.

KTTO açıklamasında, ülke ekonomisinin temel ihtiyacının kısa vadeli ve tartışmalı uygulamalar değil; üretimi, yatırımı ve kayıtlı ekonomiyi güçlendirecek yapısal reformlar olduğu vurgulandı.

Kamu maliyesinde sürdürülebilir dengenin; kayıt dışılığı azaltan, vergi tabanını genişleten, ekonomik güveni artıran ve öngörülebilirliği güçlendiren politikalarla sağlanabileceği belirtilen açıklamada, vergi adaletinin ve kayıtlı ekonominin korunmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından hayati önemde olduğu ifade edildi.