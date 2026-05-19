19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da kortej yürüyüşü yapıldı.

"107. Yıl Korteji"ne, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Eşi Nilden B. Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bazı milletvekilleri, Lefkoşa’daki orta ve liselerden öğrenciler, öğretmenler, askeri erkan, bazı sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer bazı yetkililer de katıldı.

Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi'ne kadar uzanan yürüyüşte, Türkiye, KKTC ve Atatürk’ün de yer aldığı bayraklar taşındı.

Dereboyu’nda kurulan kürsüden Ali Murat Başçeri ve Nazım Çavuşoğlu konuşma yaptı. Öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalardan sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Bando Takımı müzik dinletisi, Alayköy Kültür Sanat Derneği halk dansları ekibi de gösteri sundu.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasında, Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” ifadesine işaret ederek, Atatürk’ün bu cümleyi Türk milletinin hiçbir şekilde esaret altında yaşayamayacağını bildiğinden söylediğini kaydetti.

Başçeri, 19 Mayıs’ın, Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesinin işaretini verdiği Samsun'a çıkışının yıldönümü olduğunu belirtti.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşayamayacağının bir göstergesi olduğunu kaydeden Başçeri, Samsun’da başlayan yolculuğun cumhuriyetle taçlandığını ifade etti.

Türkiye’nin bağımsız bir ülke olarak uluslararası toplumda hak ettiği yeri aldığını belirten Başçeri, Türkiye’nin 1920’lerde verdiği bağımsızlık mücadelesinde Kıbrıs Türkü'nün çok ciddi desteğini gördüğünü belirtti.

Başçeri, “Varını yoğunu satarak Kurtuluş Savaşı’na destek olan Kıbrıs Türk kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve KKTC’yi daha ileri seviyelere taşımak için gençlerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başçeri, Türkiye’deki bayramları kendi bayramları olarak benimseyip kutlayan Kıbrıs Türkü'nü, Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmasında, kortej yürüyüşüyle bir ruhun yaşatıldığını, bu yürüyüşün bir milletin bağımsızlık yolculuğunu simgelediğini kaydetti.

“19 Mayıs ruhu, birliktir, inançtır, umuttur” diyen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da işgal altındaki İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktığında, Bandırma Vapurunun “bir milletin kaderini, direnişini ve özgürlük umudunu” taşıdığını kaydetti.

Atatürk’ün Samsun’a varışının “kurtuluşun, bağımsızlığın ve aydınlık bir geleceğin” başlangıcı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Samsun’da yakılan o bağımsızlık meşalesi yalnızca Anadolu’yu değil, Kıbrıs Türk halkını da aydınlattı. O bağımsızlık ateşi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çelikten bir iradeye dönüştü. 107 yıl önce yakılan o bağımsızlık meşalesi bugün de gençlerimizin gözlerinde parlıyor” dedi.

Atatürkçü düşüncenin “aklı ve bilimi rehber edinmek”, “sadece geçmişi anmak değil, geleceği inşa etmek” anlamını taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, “Bizler de bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla çocuklarımızın özgür düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi için tüm gücümüzle, çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, güçlü bir geleceğin, milli değerlerine bağlı, üreten, sorgulayan ve vatan sevgisiyle yetişen gençlerle mümkün olduğunu belirtti.

Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz” ifadesin hatırlatarak “Biz bugün o istikbali burada bir kez daha gördük, bir kez daha hissettik” diyen Çavuşoğlu, inançlı ve birlik olan bir halkı yolundan hiçbir gücün döndüremeyeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi ve tüm halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.