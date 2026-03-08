Kıbrıs’taki İngiliz Üs makamları, pazartesi günü saldırıya uğrayan Ağrotur üssünün zorunlu boşaltılması kararını, cuma gününe kadar uzatma kararı aldı.

Fileleftheros’un haberine göre, karar, üs bölgesinde yaşayan İngiliz ailelerden oluşan toplam 280 kişi ve bölgede sakin Rum sivilleri kapsıyor. Ağrotur bölgesindeki okullar da, pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Rum İçişleri Bakanlığı’nın da bölgede yaşayan Rumlarla ilgili zorunlu boşaltma kararını uzatma talimatı vermesi bekleniyor.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’na ait sığınakların çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çekti.

Son gelişmeler nedeniyle, Ağrotur ve Baf üs bölgeleri ve yakınlarındaki köylerin boşaltılması kararı üzerine sığınakların durumu Rum halkını kaygılandırdı. Rum İçişleri Bakanlığı’nın, ülke genelinde mevcut 2 bin 500 sığınağın yeterli olmadığı ve nüfusun en fazla yüzde 40-45’ine hizmet verebileceği yönündeki açıklaması kaygıları artırdı.

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’na ait sığınakların ticari ürün, kullanılmayan eşya istiflendiği belirtilen haberde “kauçuk sığınaklar da olduğundan” söz edildi.

Rum yönetiminin, olağanüstü hallerde vatandaşlarını uyarmak ve yönlendirmek üzere toplu SMS gönderme çabasının da başarısız olduğu kaydedildi.

Haberde, hafta içinde yapılan denemelerde GSM şirketlerinin olanak ve kapasitelerine bağlı olarak SMS’lerin kimi telefonlara anında, kimilerine çok geç ulaştığı, kimilerine de ulaşmadığı belirtildi. Bu durumun, halkın kaygılarını artırdığı kaydedildi.