“Philenews” haber sitesine göre, Larnaka’daki bir lisede bu sabah düzenlenen etkinliğe katılan Hristodulidis, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Türkiye hükümetinin bu kararı, AB üyesi devletlerin, 'Kıbrıs'ın güvenliğinin AB'nin de güvenliği ve sorumluluğu olduğu' mesajına tepki olarak aldığı herkesçe açıktır" şeklinde konuştu.

Hristodulidis, "Türkiye ne yaparsa yapsın ve adaya ne getirirse getirsin, Kıbrıs’ta işgalci güç olmaktan vazgeçmeyeceğini” iddia ederek, KKTC’de önemli sayıda asker ve teçhizat bulundurduğunu söyledi.