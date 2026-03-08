Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in yarın Kıbrıs'ı ziyaret edeceği söyleniyor.

Philenews'de yer alan haberlere göre, Emmanuel Macron, geçen hafta gerçekleşen drone saldırısının ardından Avrupa Birliği üye ülkesine desteğini göstermek için Pazartesi günü Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek.

Fransız cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada, bu ziyaretin adanın bölgesel çatışmaların hedefi haline gelmesinin ardından Lefkoşa ile dayanışmayı vurgulamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Öte yandan, Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra yarın, Miçotakis de Güney Kıbrıs’a gidecek.

Macron ile Miçotakis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği ifade ediliyor.