Fileleftheros’un haberine göre, Rum İçişleri Bakanlığı Cumartesi gecesi Birleşik Arap Emirlikleri’nden gerçekleştirilen planlı uçuşlarla Güney Kıbrıs’a dönenler ile birlikte kriz bölgesinden dönen Rum, AB üyesi ülke vatandaşı ve Güney Kıbrıs’ta sürekli ikamet eden yabancı uyruklu sayısının 950’ye ulaştığını açıkladı.

Orta Doğu’daki kriz Güney Kıbrıs’a uçuşları da etkilemeye devam ediyor. Pazar günü (dün) İsrail, Lübnan ve BAE gibi bölge ülkeleri ile Larnaka Havalimanı arasında yapılması gereken 21’i varış 19’u kalkış olmak üzere toplam 30 uçuş iptal edildi.

Aynı gazete, Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in, Güney Kıbrıs’ın turizm faaliyetleri için güvenli destinasyon olduğu mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre, Aşağı Baf’ta düzenlenen “TUI Cyprus Marathon” etkinliğinde konuşan Kumis, bu organizasyona katılmak üzere son günlerde yurt dışından 2 bin 500 yabancı ziyaretçi geldiği bilgisini verdi.

Kumis, bölgedeki gelişmeler nedeniyle son dönemde bazı uçuşların iptal edildiğini ve rezervasyonların yavaşladığını söyleyerek, ancak bu yılki turizm sezonuyla ilgili öngörü yapmak için henüz erken olduğu görüşünü belirtti.