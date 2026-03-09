Politis gazetesi, Fitch ve DBRS kredi derecelendirme kuruluşlarına bağlı analistlerin gazeteye yaptığı değerlendirmelere yer verdi.

Habere göre, Fitch Ratings Direktörü Federico Barriga, Güney Kıbrıs ekonomisinin, Orta Doğu’daki çatışmadan kaynaklanan genel ve olası iç etkilerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Ortak tehlikenin, Euro bölgesindeki yüksek enflasyon olduğunu belirten Barriga Güney Kıbrıs açısından ülkeyi etkileyebilecek unsurların, turizm, azalan yatırımlar ile tüketiciler ile yatırımcılar arasında belirsizliğin artması şeklinde sıraladı.

Morningstar DBRS “Global Sovereign Ratings” Bölümü Başkan Yardımcısı Yasenn El-Radhi, Orta Doğu’daki bölgesel istikrarsızlığın uzamasının, Güney Kıbrıs’ın ekonomik perspektifleri açısından tehlike oluşturduğunu söyledi.

El-Radhi, bu tehlikenin, Kıbrıs adasının, Orta Doğu’ya yakınlığı nedeniyle, özellikle turizm sektörü için de geçerli olduğuna dikkati çekti.

El-Radhi, Orta Doğu’daki gerilimin ileriki dönemde artması durumunda turistlerin gelişlerini azaltabileceğini de ifade etti.

Fitch Finansal Kurumlara ilişkin Bölüm Başkanı Pau Labro ise, Güney Kıbrıs bankaları üzerinde önemli bir ani etki beklemediklerini belirtti.

Labro, belirsizliğin artması, olası yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme rakamlarının, işletmelerin gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini kaydetti.