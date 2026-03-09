Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssünde bir araya gelecekleri belirtildi.

Rum basını, buluşmaya geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Baf Hava Üssünde Macron-Miçotakis’in Bugünkü Çifte Ziyaretinin Önem…Ortaklar Zor Zamanlarda Görülür” başlıklı haberinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs ziyaretleriyle mesaj göndermek istediklerini yazdı.

Macron ve Miçotakis’in ziyaretinin, olası saldırılar karşısında Güney Kıbrıs’ı korumak için askeri yardım gönderme kararlarının ardından gerçekleştirileceğine de dikkati çeken gazete, bu ziyaretin, Güney Kıbrıs açısından da devletin güçlendirilmesinin net örneğini de teşkil ettiğini belirtti.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, yaptığı açıklamada bu ziyaretin, bölgedeki gelişmelerle ilgili sıkı koordinasyon ve artırılan koruyucu tedbirler çerçevesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa üyesi ve bölgedeki diğer ülkelerin liderleriyle, Miçotakis, Macron ve İtalya Başbakanı ile sürekli koordinasyon içerisinde olduğunu ifade eden Letimbiotis, bugünkü görüşmenin de koordinasyon çerçevesine dayandığını belirtti.

Letimbiotis, liderler arasındaki görüşmede, gönderdiği fırkateyn aracılığıyla İtalya’nın da eklenmesiyle, üç ülke arasındaki yüksek düzeydeki koordinasyonun ele alınacağını ifade etti.

Ziyaretin amacının, Avrupa ortaklarıyla birlikte, Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz bölgesinde güvenliği güçlendirmek ve krizin tırmanmasını önlemek olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi haberi “Miçotakis ve Macron Geliyor” başlığıyla aktarırken, Politis gazetesi “Miçotakis, Macron ve Hristodulidis’in Bugün Baf’ta Buluşması” başlıklı haberinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini, görüşmenin; stratejik iş birliğini güçlendireceğini yazdı.

Habere göre, görüşme aracılığıyla, bölgede artan jeopolitik zorluklar karşısında destek amaçlı net mesajlar da gönderilecek.