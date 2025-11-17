Savaşan, Meclis komitesinde yapılan değişiklikle, Askerlik Yasası’nda yer alan 1/3 oranının kaldırıldığını belirterek, bu düzenlemeyle talepte bulunan ve gerekli şartları yerine getiren tüm uzman askerlerin sivil işçiliğe geçiş yapmadan görevlerine uzman asker olarak devam edebilmelerinin önünün açıldığını açıkladı.

Düzenleme kapsamında, sivil işçiliğe geçmek istemeyen ve koşulları karşılayan uzman askerlerin talepleri doğrultusunda görevde kalabileceği; sivil işçiliğe geçmek isteyenler veya uzmanlıkta devam etme şartlarını karşılayamayanların ise mevcut uygulamada olduğu gibi sivil işçiliğe geçiş yapacağı ifade edildi.

Savaşan, ilgili değişiklik yasa tasarısının önümüzdeki hafta Meclis’te onaylanmasının beklendiğini belirterek, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.

Ahmet Savaşan ayrıca hükümetin, güvenlik görevlilerinin ve sivil işçilerin haklarına yönelik iyileştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini de kaydetti.