Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan 17 sözleşmeli personelin görev akdine bugün itibarıyla son verildi. Listede, Ersin Tatar döneminde danışman, basın- halkla ilişkiler ve politika üretim süreçlerinde aktif rol alan birçok isim bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığının kadro düzenlemesine gittiği bu adım, yeni dönemin kurumsal yapılanması açısından önemli bir değişiklik olarak yorumlanıyor.
Görevine son verilen isimler şöyle:
1. Halide Oğlak
2. Özgül Amca
3. Uğraş Beratlı
4. Gökhan Güler
5. Rüyam Karaca Yönlüer
6. Fatma Darben
7. İlker Edip
8. Ramazan Karal
9. Ceren Güngördü
10. Nejla Egemen
11. Ahmet Hamdi
12. Muslu Akgüney
13. Anıl Kaya
14. Aydın Akkurt
15. Murat Kul
16. Hüseyin Işıksal
17. Mesut Genç
Görevden alınan bu isimlerin büyük çoğunluğunun, Ersin Tatar’ın çalışma ekibi içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı politikalarının yürütülmesinde etkin sorumluluk taşıyan kişiler olduğu biliniyor.
Kaynak: Haber Kıbrıs