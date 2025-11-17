Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan 17 sözleşmeli personelin görev akdine bugün itibarıyla son verildi. Listede, Ersin Tatar döneminde danışman, basın- halkla ilişkiler ve politika üretim süreçlerinde aktif rol alan birçok isim bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığının kadro düzenlemesine gittiği bu adım, yeni dönemin kurumsal yapılanması açısından önemli bir değişiklik olarak yorumlanıyor.

Görevine son verilen isimler şöyle:

1. Halide Oğlak

2. Özgül Amca

3. Uğraş Beratlı

4. Gökhan Güler

5. Rüyam Karaca Yönlüer

6. Fatma Darben

7. İlker Edip

8. Ramazan Karal

9. Ceren Güngördü

10. Nejla Egemen

11. Ahmet Hamdi

12. Muslu Akgüney

13. Anıl Kaya

14. Aydın Akkurt

15. Murat Kul

16. Hüseyin Işıksal

17. Mesut Genç

Görevden alınan bu isimlerin büyük çoğunluğunun, Ersin Tatar’ın çalışma ekibi içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı politikalarının yürütülmesinde etkin sorumluluk taşıyan kişiler olduğu biliniyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs