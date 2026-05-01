Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in 8 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ofisinde görüşeceği bugün Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün Rum Başkanlık Sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada liderlerin görüşmesini duyurduğunu yazdılar.

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesini hedeflemeyi sürdürdüğünü, Erhürman ile Hristodulidis arasında düzenli gerçekleştirilen bu görüşmelerin ise Kıbrıs Rum tarafının, diyalog kanallarının açık tutulması yönündeki samimi niyetini ortaya koyduğunu öne süren Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin girişiminin ise Hristodulidis’le Mayıs ayında Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşme sonrasında başladığı iddiasında bulundu.

Letimbiotis, Hristodulidis için Kıbrıs sorununun çözümünün en önemli önceliklerden biri olduğunu öne sürerek çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden, BM çerçevesi ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları temelinde yeniden başlamasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.