Politis ve diğer gazeteler, AB İstatistik Kurumu’nun Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’ta 167 bin kişinin yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

Gazete, özellikle 65 yaş üstü olan yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya olan kişilerin oranın yüzde 33,2 olduğunu, 2014’te kayda geçen yüzde 22,4’lük oranla kıyaslandığında ise ciddi bir artış gözlemlendiğini aktardı.

75 yaş üstü kişilerden yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya olanların oranının ise yüzde 43,6 olduğunu belirten gazete, bu oranla Güney Kıbrıs’ın, Letonya’nın ardından ikinci sırayı aldığını da vurguladı.