Rum basınına göre şap hastalığı görülen çiftlik sayısı, cumartesi günü iki işletmede daha vakaya rastlanmasıyla 110’a yükseldi.

Cyprus Mail'de yer akan habere göre Yeni vakaların her ikisinin de Athienou yakınlarında bulunan koyun ve keçi çiftlikleri olduğu bildirildi.

Rum Yönetimi Veteriner Hizmetleri Dairesi ise hastalık tespit edilen nadir türlere ait hayvanların akıbetine ilişkin henüz karar alınmadığını açıkladı. Kararın “önümüzdeki günlerde” duyurulacağı belirtildi.

Avrupa Birliği mevzuatına göre, bir işletmede şap hastalığı tespit edilmesi halinde o çiftlikteki tüm hayvanların itlaf edilmesi gerekiyor. Ancak nadir ve nesli tehlike altındaki türler için zaman zaman istisnalar uygulanabiliyor.

Şu ana kadar 30 binden fazla hayvan itlaf edildi. Rum Yönetimi Veteriner Birliği Başkanı Demetris Epaminondas daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek için itlaf dışında “daha az acı verici bir alternatif bulunmadığını” ifade etmişti.

Epaminondas, “Bu tür durumlarda tüm hayvanların öldürülmesi Avrupa mevzuatıyla zorunlu kılınmıştır ve daha az acı verici bir alternatif yoktur” dedi ve Avrupa Birliği yasalarının bu konuda “son derece katı” olduğunu vurguladı.

Ayrıca aşılamanın, hastalığın yayılmasını önlemede itlafın yerini alamayacağını belirten Epaminondas, aşının amacının “hastalığın bulaşıcılığını sınırlamak” olduğunu kaydetti.

“Bir hayvan aşılı olsa bile test sonucu pozitif çıkarsa itlaf edilmelidir” diyen Epaminondas, hayvanların dört ila altı ay boyunca bulaşıcı kalabildiğini söyledi.

Enfekte hayvanların yaşamasına izin verilmesinin virüsün hava yoluyla, ekipman aracılığıyla ya da başka yollarla yayılma riski taşıdığını belirten Epaminondas, “Bu nedenle bu tür aşırı önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.