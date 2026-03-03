-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Meclis’te güncel konuşmalara yer verilirken ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy aldı. Son siyasi gelişmeler üzerine konuşan Akansoy, ABD-İsrail-İran savaşına değindi.

Akansoy, Ortadoğu’nun büyük bir kaos içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bölge büyük bir kaos içerisindedir ve bu kaos içerisinde bizlere düşen sorumluluklar vardır. Dış müdahale ile yapılan herhangi bir düzenleme, bir ülkenin kaderini belirlemede etkili olamaz. Biz insanların kendi geleceklerini kendilerinin tayin etmelerini isteriz.”

Barış, müzakere ve diplomasinin önemine vurgu yapan Akansoy, ABD’nin yalnızca Ortadoğu’da değil, dünyanın birçok bölgesinde küresel hegemonya savaşı yürüttüğünü ifade ederek, ABD eski Başkanı Donald Trump’ı “gangsterden farkı olmayan bir figür” olarak tanımladı, “Bizlere düşen görev tarihin doğru tarafında yer almaktır.” dedi.

“Kıbrıs’ın üs olarak kullanılmasına izin veremeyiz”

ABD ve İsrail’in Lübnan’a kara saldırısı hazırlığı ile ABD’nin deniz piyadelerini Kıbrıs’a konuşlandırma isteğine dikkat çeken Akansoy, bunun son derece endişe verici olduğunu söyledi “Kıbrıs Adası’nın ABD, İsrail ve Fransa’nın üssü olarak kullanılmasına yönelik girişimleri kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının Baf Hava Üssü ile Larnaka–Limasol deniz üssü anlaşmalarının da adayı hedef hâline getirdiğini belirten Akansoy, Rum yönetimini daha önce defalarca uyardıklarını hatırlattı “Siz ateşle oynuyorsunuz, oynamayın dedik. Ada bu kadar silahı ve silaha dayalı anlaşmayı kaldıracak kapasitede değil” diye konuştu.

“İngiliz üsleri egemen topraktır; bu tarihin en büyük hatasıdır”

Ağrotur ve Dikelya’daki İngiliz üslerinin “üs” olarak değil, İngiliz egemen toprağı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, bunun Kıbrıs’ın geleceği açısından büyük bir hata olduğunu belirtti, “Kıbrıs Türk halkı olarak bunu kabul etmemizin mümkün olmadığını belirtti.

“Hristodulidis’in İsrail ve Yunanistan’la anlaşmaları adayı hedefe oturtuyor”

Rum lider Nikos Hristodulidis’in İsrail ve Yunanistan ile imzaladığı savunma ve güvenlik anlaşmalarının Doğu Akdeniz’de adayı riskli konuma getirdiğini söyleyen Akansoy, ABD ve İngiltere’nin de bölgede konuşlanmasının büyük risk olduğunu vurguladı.

“Savaş hava harekâtıyla sınırlı kalmayabilir”

Savaşın kısa vadeli olmayacağını ifade eden Akansoy, kara harekâtı ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti. İran’ın Körfez ülkelerini bombalaması ve ABD üslerini hedef alacağını açıklamasının savaşın genişleyebileceğine işaret ettiğini söyledi.

“Türkiye’nin diplomasi vurgusu önemli”

Akansoy, iki ülkenin tutumunu önemsediklerini belirterek özellikle Türkiye’nin duruşuna dikkat çekti, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti, savaş başladığı günden beri her zaman halklara diplomasiyi ve müzakereyi işaret etmiştir.”

“Bizim de hazırlık yapmamız gerekiyor”

Konuşmasının sonunda Akansoy, KKTC’de atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durumlar Yönetim Komitesi aktif şekilde çalışmalıdır. Sivil Savunma Teşkilatı’nın hazırlıkları olası risklerin aşılmasında kritik öneme sahiptir. Akansoy, barış kültürünü yaygınlaştırmanın ve savaşın kapitalizmin bir ürünü olduğunu unutmamanın önemine vurgu yaptı.

Sözlerini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e seslenerek tamamlayan Akansoy “Savaş oyunları ile adada barışa ulaşmak mümkün değildir” dedi.