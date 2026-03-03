Çalışma Bakanlığından duyuru… “Beş ve üzeri çalışanı olan işyerlerine banka ödeme zorunluluğu getirildi”
Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Yasal Statüsü Olmayan 6 Kişi Tespit Edildi

2 Mart 2026 tarihinde yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği belirlenen toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Polisin konuya ilişkin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.