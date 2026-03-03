Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin konuya ilişkin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

2 Mart 2026 tarihinde yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği belirlenen toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

