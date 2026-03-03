250 Kilo Tavuk, 486 Kilo Peynir…

Polis açıklamasına göre, Eylül 2025 ayı içerisinde Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede kasiyer olarak çalışan M.S.H. (E-27)’nin, işletmede kullanılmak üzere temin edilen yüklü miktardaki ürünü zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Şüphelinin;

250 kilogram tavuk,

486 kilogram mozerella peyniri,

317 kilogram kırmızı et,

125 kilogram dondurma,

318 kilogram patates kızartması,

12 kilogram biber

ile işletmeye internet uygulaması üzerinden gelen ve müşteriler tarafından ödenen, henüz miktarı tam olarak belirlenemeyen parayı kasa sistemine işlemeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı belirlendi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından M.S.H. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma Genişledi

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen R.A. (E-26), A.R. (E-25), M.S.R. (E-21), M.S.H. (E-24) ve M.S.M. (E-26) de tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.