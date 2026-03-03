Lefkoşa’da Kavşakta Çarpışma

Kaza, 02 Mart 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, H.B. (K-49) yönetimindeki ZE 541 plakalı salon araç batı istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Bulvarı kavşağına geldiğinde, karşı istikametten düz seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yaptı. Bu sırada doğu istikametine doğru seyreden A.K. (E-39) yönetimindeki KJ 877 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ ayağında kırık teşhisi konulan yaralı, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Girne’de “U” Dönüşü Kazaya Neden Oldu

Aynı gün saat 09.30 sıralarında bu kez Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde ikinci bir kaza meydana geldi.

R.B. (E-73) yönetimindeki NY 036 plakalı kamyonet, yolun solundaki banket içerisinde park halinde bulunduğu sırada “U” dönüşü yapmak için dikkatsiz şekilde caddeye giriş yaptı. Bu sırada batı istikametine doğru seyreden F.B. (E-24) yönetimindeki 26 AJU 414 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun sağında park halinde bulunan ZE 380 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarparak durabildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.