Yedikonuk’ta Sobaya Benzin Dökülmesi Yangına Neden Oldu

Yangın, 2 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Yedikonuk’ta bir ikametgahın salonunda meydana geldi.

Odun sobasının benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığı sırada benzin kabının yere düşmesi sonucu alevler koltuklara sirayet etti ve yangın çıktı.

Yangın, ev sakinleri ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında salon içerisindeki çeşitli mobilyalar ve elektrikli cihazlar ile iki kapı ve üç pencere yanarak zarar gördü.

Yangından etkilenen bir ev sakini, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alayköy’de Depoda Kıvılcım Yangını

Aynı gün saat 22.30 sıralarında Alayköy’de bir şahsa ait deponun garaj bölümünde yangın çıktı.

İlk tespitlere göre, faal durumdaki şömineden sıçrayan kıvılcımların inşaat tahtalarının üzerine düşerek alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inşaat tahtası yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İskele’de Unutulan Tencere Alev Aldı

3 Mart 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında İskele’de bir apartman dairesinin mutfağında yangın çıktı.

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınıp alev alması sonucu çıkan yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında tencere ve ocak yanarak zarar görürken, çıkan yoğun dumandan dolayı mutfak dolapları da islenerek hasar aldı.

Her üç olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.