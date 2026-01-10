Bunlar da ilginizi çekebilir

Fethiye'ye 36.61 kilometre mesafedeki depremin derinliği ise 40.08 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 05.51'de Akdeniz'de, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de, Fethiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 40.8 kilometre olarak ölçüldü.

