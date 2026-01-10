Akdeniz'de, Fethiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 40.8 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 05.51'de Akdeniz'de, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Fethiye'ye 36.61 kilometre mesafedeki depremin derinliği ise 40.08 kilometre olarak kaydedildi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [36.61 km] Fethiye (Muğla)
Tarih:2026-01-10
Saat:05:55:01 TSİ
Enlem:36.36028 N
Boylam:28.73667 E
Derinlik:40.08 km
