Fakülte ve Bölüm öğrencilerine yönelik İngilizce dilinde çevrim içi olarak düzenlenen Webinarda Yusuf Tekinay konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü Sadaf Damirchi’nin üstlendiği programda, aile işletmelerinin yapısal özellikleri, kuşaklar arası yönetim devri, profesyonelleşme süreci ve karşılaşılan yönetimsel zorluklar ele alındı. Tekinay, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinde kurumsal yapının önemine dikkat çekerek, doğru stratejik planlamanın uzun vadeli başarı için belirleyici olduğunun altını çizdi.

Katılımcıların sorularıyla zenginleşen webinarda, aile işletmelerinin yerel ve küresel ölçekte ekonomi içerisindeki yeri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Etkinliğin sonunda konuşmacıya teşekkür edilerek program tamamlandı.

DAÜ İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, aile işletmelerinin ekonomik yapının önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade ederek, bu tür akademik etkinliklerin bilgi paylaşımı ve farkındalık yaratma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Doç. Dr. Erkut, bölüm olarak akademik ve sektörel bilgi üretimine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.