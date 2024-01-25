AKPA Genel Kurul oturumlarında Kıbrıs konusu ve İsrail-Filistin-Gazze raporu ile ilgili konuşmalar gerçekleştiren heyet, Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülen Maraş/Kıbrıs raporuna ilişkin görüşlerini de komite toplantısında paylaştı. Heyet ayrıca Maraş/Kıbrıs raporu raportörü İtalyan Milletvekili Piero Fassino ile ikili bir toplantı gerçekleştirdi. Fassino’nun önümüzeki günlerde raporla ilgili olarak Türkiye, Kıbrıs ve Brüksel’de temaslarda bulunması bekleniyor.

AKPA heyeti AKPA nezdindeki siyasi grup toplantılarına da katıldı. UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Muhafazakârlar/Demokratik Birlik Grup toplantılarına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantılarında yer aldı.

Heyet ayrıca Türkiye’nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı. Heyet bu çerçevede AİHM’deki Türk yargıç Saadet Yüksel ile de Taşınmaz Mal Komisyonu ve AİHM’deki mülkiyet davalarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti’ne AKPA temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Selda Çimen, I. Sekreter Havva Ülgen ve II. Sekreter Hasan Varoğlu eşlik etti.