Akpınar yazılı açıklamasında, basına ve kamuoyuna yansıyan, Türk Maarif Koleji’nde görevlendirilen bir öğretmenin laiklik karşıtı söylemler kullandığı, Atatürk’e yönelik kabul edilemez ifadelerde bulunduğu ve kadınların toplumsal yaşam içerisindeki yerine yönelik çağ dışı düşünceler ortaya koyduğu yönündeki iddialardan büyük rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Akpınar, “Daha da vahim olan, böyle bir anlayışın gençlerimizin eğitim aldığı güzide okullarımıza görevlendirme yoluyla taşınabilmiş olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerinden, çağdaşlık anlayışından ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden aldığı güçle sürdürdüğünü belirten Akpınar, “Bugün yaşadığımız topraklarda özgürce, onurla ve kimliğimizle yaşayabiliyorsak, bunun temelinde Atatürk ilke ve devrimlerine duyduğumuz bağlılık vardır.” dedi.

- “Öğrencilerimizin Atatürk sevgisine sahip çıkmaları hepimiz adına umut vericidir”

Adında “Milli” ifadesini taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk toplumunun temel değerlerini koruma konusunda çok daha hassas ve dikkatli davranması gerektiğini belirten Akpınar, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın eğitim aldığı kurumlarda, çağdaşlık, bilim, laiklik, Atatürk sevgisi, kadın erkek eşitliği ve insan hakları temel değer olarak yaşatılmalıdır. Bunların karşısında duran hiçbir anlayışın eğitim sistemimiz içerisinde yeri olamaz. Yaşanan durumu okul yönetimine ve ilgili makamlara taşıyan öğrencilerimizi, velilerimizi ve duyarlılık gösteren tüm eğitim camiasını içtenlikle kutluyoruz. Öğrencilerimizin Atatürk sevgisine sahip çıkmaları, bilinçli ve demokratik bir duruş sergilemeleri hepimiz adına umut vericidir.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin laik yaşam anlayışını benimsemiş, kadın hakları konusunda bölgesinde örnek gösterilebilecek seviyeye ulaşmış ve çağdaş değerleri içselleştirmiş bir toplum olduğunu dile getiren Akpınar, bu toplumsal yapıyı geriye götürmeye yönelik hiçbir zihniyetin eğitim kurumlarında yer bulmasına sessiz kalınamayacağını ifade etti.

Demokrat Parti olarak beklentilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında kamuoyuna açık ve tatmin edici bir açıklama yapması, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve benzeri durumların yeniden yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınması olduğunu kaydeden Akpınar, “Laik eğitim düzeni, Atatürk sevgisi ve çağdaş toplum yapımız, Kıbrıs Türk Halkı’nın en güçlü ortak değerlerinden biridir.” dedi.

Bu değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirten Akpınar açıklamasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller isteriz, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir ve kadınlarını geri bırakan toplumlar geri kalmaya mahkumdur.” sözlerine de yer verdi.