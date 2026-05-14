-Özel Haber-

Ülkemiz sağlık sistemindeki eksiklikler hem vatandaşları hem de uzun süredir ülkede yaşayan yabancıları mağdur ediyor. Devlet hastanelerinde muayene ücretleri ve ilaç sıkıntıları, özel hastanelerde ise yüksek maliyetler halkı zor durumda bırakıyor.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası taleplerini dile getirerek, “Sağlık en temel insan hakkıdır” sözü ile seslerini yükseltiyor.

Devletin bir an önce adım atmasını isteyen vatandaşlar, eşit ve erişilebilir sağlık hizmeti talep ediyor.

Kimi vatandaş özel sigortalara yöneliyor, kimi vatandaşsa imkânsızlıklardan dolayı tedavisini ertelemek zorunda kalıyor. Ancak herkesin ortak beklentisi aynı: Genel Sağlık Sigortası’nın ivedilikle yürürlüğe girmesi.

Vatandaşlar ne dedi?

Prenses Entekabi: Genel Sağlık Sigortası’nın şart olduğu ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği taraftarıyım. Ben ve eşim 13 Yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Hiçbir şekilde Devletin sağlık imkanlarından faydalanamıyoruz. Sürekli özel hastanelerden hizmet almak zorunda kalıyoruz ve çuvalla para ödüyoruz. İlaca erişimimiz de yok. Sürekli eczanelerden ilaçlarımızı almak zorunda kalıyoruz. Biz bu ülkeye dün ya da ondan önceki gün gelmedik. 13 Yıldır bu adada yaşayan ve bu adaya hizmet veren bireyler olarak bizim de sağlık haklarımız olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde eşim hastalandı biz yine özel hastaneye gittik. Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi ile biz yabancı ama yıllardır bu adada olan bireylere de sağlık hakkı tanınmasını istiyoruz.

Ayşe Akıkkan: Ülkede genel sağlık sigortası bir türlü hayata geçmediğinden kendi sağlık sigortamızı kendimiz yaptırıyoruz. Özel sigorta şirketleri üzerinden aylık ödeyerek özel hastanelerden ve de Türkiye’deki hastanelerden faydalanmak adına kendi kendimizi bu şekilde korumayı tercih ediyoruz. Ülkede yıllardır tartışılmasına rağmen bir türlü Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilmedi ve insanlar gerçekten çok mağdur. Ben sigorta emeklisiyim ve kesinlikle sağlık sisteminden memnun değilim. İstediğim hastanede tedavi olamıyorum, istediğim hastaneye sevk yaptırıp ameliyatımı olamıyorum. İlaca erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Her ay eczanelere tonla para vermek zorunda kalıyoruz. Yaşımız büyük ve kronik rahatsızlığımız var hep kendi paramızla sağlığımızı idame ettirmek zorunda kalıyoruz.

Duygu Şendul: Genel Sağlık Sigortası bir an önce hayata geçirilmeli. Her bir birey sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilmeli. Geçtiğimiz gün devlet hastanesine gittik ve 500 TL muayene parası ödedik. Devlet Hastanesine giden kişiler bütçesi az olan kişiler. Bunun yanında bütçesi az olmasa bile herkesin devlet hastanesinden faydalanabilmesi lazım ama yok. Gidiyorsunuz para veriyorsunuz aldığınız hizmetten de memnun kalmıyorsunuz. Fahiş rakamlardan dolayı özele de gidemiyoruz. Devlet hastanelerindeki durum ne yazık ki içler acısı. Sağlık sistemine ciddi anlamda bir an önce el atılmalı. Vatandaş hep mağdur.

Yusuf Öğretmenoğlu: Genel Sağlık Sigortası bir an önce ülkemizde uygulanmalı. Yılladır ‘Genel Sağlık Sigortasına geçiyoruz’ söylemi var ancak icraat yok. Üzerinde çalışılması gereken ve gerçekten hayata geçirilmesi açısından niyet olması gereken bir konu. Her bir birey eşit bir şekilde sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilmeli. Devlet ya da özel hiç fark etmez herkes dilediği yerde tedavi görebilmeli ve de ilaçlarına rahat erişim sağlayabilmeli. Çağdaş devletler bunu sağlayabildi ancak biz henüz yanına yaklaşamadık. Umarım bu konuya ciddiyetle eğilirler ve hayata geçer.

Fatma İri: Ben buradaki sağlık sistemini anlayamadım ki Genel Sağlık Sigortasına geçmelerini bekleyeyim. Geçtiğimiz gün kızımı Devlet Hastanesine götürdüm. 500 TL muayene parası ödedim. İçerde farklı işlem yapıyorlar onlar da ücretli. Hani sosyal devlet, hani herkese eşit sağlık hizmeti? Biz maddi durumumuz kısıtlı olduğu için devlet hastanelerini tercih ediyoruz. Devlet Hastanesi’nin kendi vatandaşına ücretsiz sağlık hizmeti sunması gerekirken biz her işlem için para ödemek zorunda kalıyoruz. Bir an önce sağlıktaki bu sistem değişmeli. Genel Sağlık Sigortası hayata geçmeli, en azından hastaneler vatandaşın cebinden elini çekmeli.

Ergül Paralı: Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası olmadığından biz kendimize özel şirketlerden sağlık sigortası yaptırma yoluna gittik. Yıllarca yatırım yaptık ama ben kendi adıma ondan da memnun kalmadığımdan iptal ettirdim. Devletin artık kendi insanı için Genel Sağlık Sigortasını hayata geçirmesi gerekiyor. Herkes eşit şekilde özel ya da devlet hiç fark etmez hastanelerden ve ilaçlardan faydalanabilmesi gerekiyor.

Hasan Çobanoğlu: Biz İngiltere’de yaşıyoruz ama düzenli olarak memleketimize gidip geliyoruz. Yıllarca bu ülkede emek vermiş biri olarak size şunu belirtebilirim ben sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorum. KKTC’ye geldiğimizde sağlık sorunu ile karşılaştığımızda özel hastanelerden hizmet almak zorunda kalıyoruz. Devlet hastanesinin hali ortada düzgün hizmet alamıyorsunuz ve güvenmiyorsunuz. İlaç tedarikinde de sıkıntı yaşadığımızdan hep eczaneden almak zorunda kalıyoruz. Genel Sağlık Sigortası şart ama önce hastanelerimizdeki mevcut durumun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Altan Savoğlu: Genel sağlık sigortası her bir birey içindir. Çalıştığınız sürece yatırım yaparsınız ve ülkedeki sağlık hizmetlerinden ayrım olmaksızın ücretsiz faydalanırsınız. Benim eşim kanser hastası bu yüzden biz Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünden düzenli hizmet almaktayız. Bugüne kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Tüm sağlık hizmetleri an be an eşime veriliyor. Bazen ufak tefek ilaç eksiklikleri olabiliyor ama kesinlikle en kısa sürede bunun da üstesinden geliyorlar. Örneğin 60 adet hap vermeleri gerekirse 50 veriyorlar ama geri kalan 10 geldiğinde hemen aranıyoruz ve ilaca da erişimimizi sağlıyorlar.