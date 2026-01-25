Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, şiddetli fırtına sonrası zarar gören Girne Antik Limanı’ndaki mendirekle ilgili çalışmalara gecikmeden başlandığını açıkladı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Aktunç, mendireğin Turizm Bakanlığı’nın yetki alanında olmamasına rağmen, bölgenin taşıdığı değer ve önem nedeniyle sorumluluk aldıklarını belirtti. Aktunç, “Mendirekte oluşabilecek bir zarar, daha da büyük sorunlara yol açabilir. Girne Kalesi ve tarihi Zincir Kule de zarar görebilir. Bu nedenle yetki tartışmasına bakmaksızın pazar günü derhal çalışmaları başlattık” dedi.

Başlatılan çalışmanın hızlı ve mevcut soruna yönelik olduğunu ifade eden Aktunç, mendirekle ilgili kapsamlı bir proje çalışmasının da eş zamanlı olarak derhal başlatıldığını söyledi. Aktunç, Girne Belediyesi ile çok iyi çalıştıklarını ve iletişim içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.