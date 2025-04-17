Aktunç, Saral’ın açıklamalarının yalnızca Başbakan Ünal Üstel’i değil, tüm Kıbrıs Türk halkını hedef aldığını vurgulayarak, “Bu tür ifadeler, sadece kendisini değil, taşıdığı sıfat nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ni de zor durumda bırakmaya yönelik girişimlerdir” dedi.

UBP olarak Başbakan Üstel’e tam destek verdiklerini belirten Aktunç, “Bu kişiye tepki yalnızca bireysel düzeyde kalmamalıdır. Hepimiz, onurumuza uzanan bu dili kınamakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Aktunç'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, partimizin Genel Başkanı ve Başbakanımız Ünal Üstel’e yönelik hakaret içeren ifadelerini en sert şekilde kınıyoruz. Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımıza zarar veren bu açıklamalar, yalnızca Başbakanımızı değil, tüm Kıbrıs Türk Halkı’nı hedef almaktadır.

Bu tür ifadeler, Oktay Saral isimli şahsın yalnızca kendisini değil, üstlenmiş olduğu Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de zor durumda bırakmaya yönelik- kardeşlik bağlarına zarar veren girişimdir.

Partimiz olarak, Sayın Başbakanımıza desteğimiz tamdır ve bu konuda atacağı her adımda yanında olacağız. Bu kişiye tepki yalnızca bireysel düzeyde kalmamalıdır. Hepimiz, onurumuza uzanan bu dili kınamakla mükellefiz.

Sayın Başbakanımıza yapılan bu hadsiz ve kabul edilemez paylaşım, bizleri hem derinden üzmüş hem de öfkelendirmiştir. Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini ve onurunu savunmak adına birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz."