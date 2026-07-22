Sunumun yalnızca yapılan çalışmaların özeti olmadığını ifade eden Aktunç, bunun gece gündüz verilen emeğin, kurulan hayallerin ve ülkeye duyulan inancın bir yansıması olduğunu belirtti.

Eksiklerin bulunduğunu ve yapılacak daha çok iş olduğunu kaydeden Aktunç, durmaya değil üretmeye inandıklarını vurgulayarak, "Eleştirilmekten değil, eser bırakmaktan güç alıyoruz. Kuzey Kıbrıs için çalışmaya, üretmeye, iz bırakmaya ve yapılamayanları yapmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Ortaya konulan çalışmaların bir ekip başarısı olduğunu ifade eden Aktunç, bunun tek başına gerçekleştirilemeyecek kadar büyük projeler olduğunu belirterek, tüm müdürlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun liderliği ve inancının kendileri için en önemli yol haritası olduğunu dile getiren Aktunç, ülkeye duydukları sevdanın yalnızca bugüne kadar yapılanlarla sınırlı olmadığını, gelecekte hayata geçirilecek çalışmaların da en büyük güvencesi olduğunu söyledi.