Dikmen-Taşkent Anayolu'nun güneyindeki hurdalık alanda bugün öğleden sonra meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yangında yaklaşık 700 dönümlük arazi içerisindeki henüz sayıları belirlenemeyen rulo balyalar, alıç ve zeytin ağaçları ile maki bitki örtüsü ve anızlar yanarak zarar gördü.

Yürütülen soruşturmada, yangının H.Ş. (E-69) ile C.Ş.'nin (E-46) yetkili makamdan izin almadan eski maden tacirliği yaptığı arazide, gerekli önlem ve tedbirleri almadan kuru otların üzerine topladıkları çeşitli hurdaların aşırı ısınması sonucu kuru otların tutuşmasıyla başladığının değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında H.Ş. ile C.Ş. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.