Elvin Kont’un “bu vatan” isimli şiiri okumasının ardından tören, Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan’ın konuşması ile devam etti.

Balan, Kıbrıs Türk halkının, 1974 yılına kadar çektiği zulüm ve insanlık dışı muameleyi anımsatarak, söz konusu zulümün 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile sona erdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarının gelecek nesillere aktarılması ve unutturulmaması gerektiğini vurgulayan Balan, 1974 yılından beri ülkede huzur ve özgür bir şekilde yaşandığını ve bunun da 20 Temmuz Barış Harekatı sayesinde olduğunu kaydetti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının, egemenliğinin, özgürlüğünün ve bağımsızlığının teminat altına alındığını vurgulayarak, Anavatan Türkiye sayesinde Ada’nın her iki tarafına da barış geldiğini söyledi.

Geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Başkan Sadıkoğlu, vatan savunmasında canını hiçe sayarak şehit olanları rahmet ve saygıyla andığını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda 1974 yılına kadar çok acılar çektiğini anlatarak, çekilen acıların Anavatan Türkiye ve şanlı ordusu sayesinde son bulduğunu belirtti. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile adada yaşanan katliamların sona erdiğini ifade eden Töre, vatan savunmasında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andığını ifade etti. Konuşmaların ardından tören dua okunması ile son buldu.