Güngör Ağıllar Bölgesi'nde bugün meydana gelen ve büyük maddi zararın yanı sıra çok sayıda hayvanın telef olmasına neden olan yangının ardından, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ile Yönetim Kurulu üyeleri, zarar gören ağıl sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Adil Onalt ve beraberindeki heyet, yangın alanında incelemelerde bulunarak üreticiden olayla ilgili bilgi aldı. Yangının üretici için büyük bir kayıp olduğunu belirten Onalt, birlik olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Onalt yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin tüm hayvancılık sektörü adına büyük üzüntü yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Emek verilerek kurulan bir işletmenin dakikalar içerisinde büyük zarar görmesi ve çok sayıda hayvanın telef olması bizleri de derinden yaralamıştır. Zarar gören üreticimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaraların en kısa sürede sarılması için ilgili kurumların gerekli desteği sağlayacağına inanıyoruz. Birlik olarak sürecin takipçisi olacak ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."